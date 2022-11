Controlli dei Carabinieri: due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nel territorio di competenza, svolto nel fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, un’altra per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ed una terza per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.



Nello specifico, i militari hanno denunciato un conducente che, controllato alla guida di autovettura, è risultato positivo al test, con un tasso di alcolemia pari a 1,46 g/l, mentre un altro conducente è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.



Nel corso del servizio, un’altra persona alla guida è stata denunciata poiché, controllata, è risultata positiva al test, con tasso alcolemico di 1,55 g/l.Ai tre conducenti è stata ritirata la patente di guida.Infine, i militari hanno denunciato un cittadino straniero risultato irregolare sul territorio italiano.