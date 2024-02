Sorpreso con un manganello e un coltello: denunciato

Sono state denunciate in circorstanze diverse dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, tre persone.

Nel primo caso un conducente durante il controllo lungo l'Aurelia si è rifiutato di sottoporsi agli esami sanitari finalizzati ad accertare l’eventuale uso di stupefacenti; è scattata così la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria pisana.



Un altro utente della strada è stato sorpreso in possesso, senza un reale e giustificato motivo, di un manganello telescopico della lunghezza di circa 40 cm e di un coltello multiuso. I militari hanno proceduto a segnalarlo all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed a sequestrare il materiale rinvenuto.

Infine, durante i controlli presso la zona della stazione ferroviaria, una terza persona è stata sorpresa in città in violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune

di Pisa. Anche in questo caso è scattata la denuncia.