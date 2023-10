Controlli nel weekend a Pisa: due arresti e due denunce

Due arresti e due denunce. E' questo il bilancio del servizio di controllo del territorio effettuato lo scorso fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Pisa nella città della Torre.

Nel dettaglio i militari del Radiomobile hanno arrestato per lesioni personali aggravate un cittadino straniero accusato di aver aggredito, insieme ad altre persone da identificare e per futili motivi, un altro cittadino straniero, procurandogli ferite refertate presso l'ospedale.

Sempre a Pisa hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un altro cittadino straniero, sorpreso in possesso di oltre 18 grammi di hashish ed un coltello di lunghezza complessiva di 14 cm. Disposto il rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato.



Segnalata in stato di libertà una persona, con l’accusa di essersi indebitamente appropriata di un telefono cellulare appartenente ad un coinquilino con il quale aveva in precedenza litigato.

Infine i Carabinieri hanno controllato un’altra persona che, alla guida di un veicolo, è stata riscontrata in stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore a tre volte il limite di legge. Ritirata la patente di guida.