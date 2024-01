Guida in stato di ebbrezza, senza patente e con un uncino in auto: denunciati quattro conducenti

Quattro persone denunciate in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Pisa nel corso dei servizi di controllo del territorio la notte scorsa.



Un conducente, sorpreso alla guida di un mezzo senza però aver mai conseguito la patente, è stato segnalato all’autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Un secondo conducente ha rifiutato di sottoporsi agli esami volti a accertare eventuale uso di sostanze stupefacenti, mentre un terzo automobilista è risultato avere un tasso alcolemico superiore al 1g/l. In questo caso oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.



Infine un ultimo guidatore, controllato a bordo della propria auto, è stato sorpreso in possesso, senza giustificato motivo, di un uncino di ferro della lunghezza di circa 20 cm: è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.