Feste sicure: i Carabinieri rafforzano i controlli sulle strade pisane

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito dei servizi dedicati alle festività natalizie ormai imminenti, hanno organizzato un articolato controllo del territorio finalizzato a rafforzare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Sono già stati predisposti infatti, per questo fine settimana e le giornate di Natale e Santo Stefano, appositi servizi straordinari da parte di tutti i presidi dell’Arma sia del capoluogo che della provincia, in aggiunta alle normali pattuglie di routine, al fine di contrastare i reati contro la persona, il patrimonio e debellare il fenomeno della guida sotto influenza di sostanze da abuso, tenuto conto anche del cosiddetto shopping dell’ultimo minuto che vedrà centinaia di clienti ritardatari accingersi ad effettuare gli ultimi regali affollando strade ed esercizi

commerciali.



Una particolare attenzione verrà dedicata anche alla vendita dei cosiddetti botti, con la verifica presso i venditori autorizzati della provenienza

e della regolarità secondo la normativa CE nonché la ricerca di eventuali venditori abusivi. I servizi programmati permetteranno anche di monitorare e prevenire fenomeni di microcriminalità, lo spaccio di stupefacenti e ogni condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.



Già nelle prime ore della notte appena trascorsa i primi risultati: sono stati sottoposti all’esame del test dell’etilometro due conducenti risultati avere un tasso di 0,85 e 1,24 g/l. Costoro sono stati segnalati in stato di libertà all’autorità giudiziaria, le patenti ritirate.