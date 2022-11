Controlli dei Carabinieri nel Comprensorio del Cuoio e in Alta Valdera: due patenti ritirate

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno eseguito nel corso della settimana controlli alla circolazione stradale e per la prevenzione e repressione dei reati.

In particolare, il dispositivo messo in atto dai militari, che ha coinvolto sia il Comprensorio del Cuoio che l’Alta Valdera, ha consentito di controllare 152 persone e 109 veicoli, di segnalare all’Autorità giudiziaria 2 persone, rispettivamente, per guida sotto l’influenza dell’alcool e rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico; ad entrambe è stata ritirata la patente di guida.