Cantiere edile senza piano di sicurezza: attività sospesa e multa da 8mila euro

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno eseguito una verifica all’interno di un cantiere edile nel territorio di competenza, dove operavano in appalto alcune ditte edili.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa due titolari di cariche di altrettante società edili, per non avere redatto il previsto piano operativo di sicurezza, relativo ai lavori appaltati.

Nella circostanza, a seguito della rilevata violazione alla normativa di settore, così come previsto dal Decreto Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i militari hanno adottato, per le due ditte in questione, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, contestando sanzioni amministrative e ammende per complessivi 8.000 euro.