Nelle ultime 24 ore i Carabinieri di Pisa hanno eseguito un pianificato controllo del territorio al fine di assicurare la tutela della sicurezza stradale dei cittadini. Le operazioni hanno consentito di identificare 44 persone e controllare 27 mezzi, contestando al contempo 7 violazioni al Codice della Strada. Due sono state segnalate in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.

Nello specifico, i Carabinieri hanno sorpreso un soggetto gravato della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa. E' stato individuato in centro: alla vista dei militari il suo atteggiamento e il suo tentativo di evitare il controllo di una pattuglia in transito non è passato inosservato, causando così il controllo. Altri due conducenti di auto sono stati fermati alla guida dei rispettivi mezzi e sottoposti all'etilometro. Al primo è stata contestata la violazione penale e la vettura, non di proprietà, affidata a persona di fiducia, mentre al secondo è stata effettuata una contestazione amministrativa. Ad entrambi sono state ritirate le patenti di guida.