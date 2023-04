Controlli dei Carabinieri a Volterra: in 7 trovati con stupefacenti, 4 patenti ritirate

Nella serata di ieri, 14 aprile, la Compagnia Carabinieri di Volterra ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell'area di competenza. I militari hanno messo in atto una serie di controlli sulle principali arterie cittadine ,al fine di prevenire violazioni al codice della strada, ed accertare eventuali assunzioni di sostanze. All’esito dell’attività i Carabinieri hanno controllato 58 veicoli, identificando 80 persone.

Sono state elevate 13 contravvenzioni per violazioni del codice della strada; ritirata una patente di guida; sequestrati 3 veicoli sprovvisti della prevista copertura assicurativa. Sono state segnalate alle competenti Prefetture 7 persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, ritirando a 4 di queste la Patente di Guida; 9 grammi di cocaina rinvenuti nelle disponibilità dei vari soggetti. Le sanzioni amministrative predisposte hanno avuto un importo di 2.500 euro.