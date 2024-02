Controlli dei Carabinieri nel volterrano: due persone denunciate

I Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno deferito all’autorità giudiziaria due persone.

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Larderello sono intervenuti su di un incidente avvenuto in orario notturno, durante il quale un'auto è finita per capovolgersi fortunatamente senza coinvolgere altre persone o mezzi.

Trasportato in ospedale, l’automobilista si è rifiutato di sottoporsi al previsto esame tossicologico volto ad individuare eventuali tracce di alcool nel sangue.

Per questo motivo è stato denunciato a piede libero e la patente di guida è stata ritirata.



Nel secondo caso, i militari della Stazione di Guardistallo, nel corso di un normale posto di controllo, hanno proceduto all’identificazione di una persona alla guida di un’auto senza che avesse mai conseguito la relativa patente.

In seguito ad accertamenti più approfonditi, è risultato che, nell’ultimo biennio, gli era già stata comminata una sanzione per la stessa ragione, motivo per il quale, questa volta è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con il conseguente ritiro della patente di guida.