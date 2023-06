Controlli in centro: identificate 49 persone

Nella serata di ieri, 15 giugno, nel centro di Pisa, sono stati effettuati con il coordinamento di un commissario della Questura specifici servizi straordinari di controllo del territorio congiunti tra le forze di Polizia. Sono stati controllati 16 veicoli ed identificate 49 persone.



Di rilevante da segnalare che, nel corso del servizio, in piazza Vittorio Emanuele II è stato sottoposto al controllo un cittadino tunisino 23enne, in regola con la normativa sul soggiorno e residente a Livorno, il quale è stato trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish e per questo amministrativamente segnalato ai sensi dell’art. 75 del dpr n.309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti.



Inoltre, in zona Vettovaglie, è stato identificato un cittadino africano 27enne, residente a Castelfranco di Sotto, regolare sul territorio nazionale. Il giovane ad una interrogazione approfondita in Banca Dati è risultato ricercato dalla Procura della Repubblica-Ufficio Esecuzioni Penali perché condannato ad 1 anno di reclusione a seguito di sentenza di condanna per spaccio di stupefacenti. I poliziotti lo hanno così accompagnato in ufficio per la notifica del provvedimento, la cui efficacia secondo quanto prevede la legge è sospesa per 30 giorni, in attesa della eventuale richiesta di misure alternative al carcere. Se non richieste o non concesse dall’Ufficio di Sorveglianza, per il 27enne si apriranno definitivamente le porte del carcere.