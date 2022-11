Sicurezza, controlli in centro dei Carabinieri: tre denunciati

Nel corso delle trascorse 48 ore, nel territorio del Comune di Pisa e nell’hinterland, i Carabinieri sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere e alla verifica delle regolari condotte di guida.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere una persona che, controllata nel centro cittadino, è stata sorpresa in possesso di un bastone telescopico in metallo con punta a sfera.

Nell’ambito dello stesso servizio, un'altra pattuglia della Radiomobile ha controllato un’altra persona alla guida, riscontrandone il tasso di alcolemia pari a 2.25 gr./l.; conseguentemente veniva ritirata la patente di guida ed il veicolo veniva affidato in custodia a terzi.

Infine, una terza pattuglia, sempre della Sezione Radiomobile, ha controllato e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, una terza persona che è stata sorpresa in possesso di un grosso cacciavite, della lunghezza di 22 cm, del quale non ha saputo giustificarne il motivo.