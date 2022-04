Controlli in centro: fermati e segnalati tre uomini per possesso di droga

Nella serata di ieri, 31 marzo, è stato effettuato un controllo straordinario del territorio coordinato da un Ispettore della Questura con l'impiego di 4 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Firenze. Sono stati effettuati alcuni posti di controllo sulla viabilità cittadina, specie in zona stazione e in centro storico. Il bilancio complessivo parla di 24 veicoli controllati e 55 persone identificate.

Alle ore 21.55 circa in via Santa Maria, all'altezza di via Trento, un equipaggio ha proceduto al controllo di tre uomini che camminavano a passo svelto in direzione del Museo Botanico. Le tre persone sono state identificate per un 37enne due 32enni, tutti pisani. Dal controllo in banca dati i soggetti sono risultati avere a carico numerosi precedenti di Polizia, anche per reati in materia di stupefacenti. I tre sono apprsi particolarmente agitati e, durante il controllo, uno dei due 32enni ha tentato di disfarsi un involucro di cellophane gettandolo a terra. Gli agenti se ne sono accorti ed hanno raccolto quella che poi sarà accertata essere una dose di cocaina.

La perquisizione personale è stata inevitabile. Addosso al primo dei 32enni è stata rinvenuta un'altra 1 dose di cocaina dal peso di 0.3 grammi, e due frammenti di hashish di circa 8 grammi. Il secondo 32enne aveva 0.6 grammi di cocaina; il 37enne un grammo di hashish. Sono stati tutti amministrativamente sanzionati come assuntori, ai sensi dell'art. 75 del T.U. Stupefacenti. La droga è stata sequestra.