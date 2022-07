Controlli in centro a Pisa della Polizia: sarà espulso un 35enne irregolare

Nel pomeriggio di ieri, 20 luglio, la Polizia di Pisa ha svolto una serie di mirati servizi di controllo presso la Stazstazione centrale e lungo l'asse di Corso Italia e aree limitrofe, al fine di rispondere alle richieste di maggiore sicurezza che provengono dai cittadini e dall'opinione pubblica. Sono stati verificati 17 veicoli ed identificate 29 persone, tra cui un cittadino tunisino 35enne. Questi, al termine degli accertamenti, è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura e riscontrata la non regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, con il conseguente avvio delle procedure di espulsione.

Fra le altre attività, alle .22.45, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Ciardi a Pontasserchio, San Giuliano Terme, per il rinvenimento di un motoveicolo Gilera Runner, provento di furto a Navacchio denunciato il primo luglio scorso. I poliziotti hanno contattato il proprietario facendolo giungere sul posto per restituirgli il suo mezzo.