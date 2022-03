Sicurezza, controlli in centro: fermato un 24enne destinatario del divieto di dimora

Nella serata di ieri, con l’utilizzo di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato, la Questura ha effettuato nella zona della Stazione Centrale e lungo l’asse di Corso Italia e aree limitrofe, mirati servizi straordinari di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ed i reati di microcriminalità e prevenire ogni altra condotta lesiva per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati inoltre controllati 18 veicoli ed identificate 34 persone. Tra queste è stato controllato e successivamente accompagnato in via Lalli per l’identificazione un 24enne tunisino, risultato destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa quale misura alternativa alla detenzione carceraria, emessa dal Tribunale di Pisa lo scorso 15 dicembre per fatti di droga. Al termine degli adempimenti la sua violazione è stata segnalata al Tribunale di Pisa.