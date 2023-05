Controlli in centro: dal sequestro di borse contraffatte alla denuncia per ricettazione

Polizia Municipale di Pisa all'opera in centro storico e alla Stazione, con servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio, ai reati predatori e al commercio abusivo. Gli agenti del Nosu, dopo aver controllato ed allontanato alcune decine di persone pregiudicate per reati di vario genere, che si erano assembrate sotto i portici di viale Gramsci e di piazza Stazione, hanno spostato l'attenzione sui lungarni e su piazza delle Vettovaglie. Qui, durante i controlli, hanno intercettato un ventenne pluripregiudicato di origine tunisina, fermato a bordo di un monopattino elettrico di discreto valore, del quale non era in grado di giustificare il possesso. Lo stesso aveva con sé 300 euro in contanti, nonostante sia privo di qualsiasi attività lavorativa.

Lo straniero, irregolare in Italia, era stato già arrestato dagli uomini coordinati dal commissario Paolo Migliorini per tre volte in un mese, con l'accusa di spaccio di cocaina in piazza Vettovaglie. Stavolta niente droga, ma il monopattino è risultato rubato e il denaro è stato ritenuto provento di vendita di oggetti di provenienza illegittima. E' stato quindi denunciato per ricettazione, con il sequestro del mezzo elettrico e del denaro.

Gli agenti del Nucleo Centro Storico, invece, coordinati dall’Isp. Gian Maria Pescatore, hanno eseguito controlli nel percorso pedonale turistico dalla Stazione fino a piazza Manin, dove effettuavano il sequestro di oltre 60 borse griffate con marchio contraffatto vendute illegittimamente ai turisti presenti.