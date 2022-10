Forze dell'ordine al lavoro in centro: controlli su 53 persone e 21 veicoli

Nella serata di sabato 29 ottobre sono stati effettuati i consueti servizi straordinari di controllo del territorio congiunti tra le Forze dell’ Ordine, finalizzati, in particolare, al contrasto del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, dello spaccio di sostanze stupefacenti, della vendita abusiva di bevande alcoliche e di tutte le condotte microcriminali. Nel corso del servizio sono state identificate 53 persone e controllati 21 veicoli.

Di rilevante da segnalare che attorno a mezzanotte e mezzo le pattuglie in servizio sono intervenute in piazza Giovan Battista Donati, dove era stata segnalata una lite. Sul posto gli agenti hanno riportato la calma e identificato le parti coinvolte: si trattava di due giovani cittadini marocchini, un 17enne ed un 20enne, entrambi regolarmente residenti a Pisa, che sono stati informati dei propri diritti. Non c’ è stato bisogno dell'intervento di ambulanza e il minore, come da procedura, è stato affidato al padre nel frattempo fatto giungere in Questura, invitato a una maggiore sorveglianza del figlio.