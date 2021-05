Controlli in centro e sul litorale: notificate 3 contravvenzioni al Codice della strada

Nella giornata di venerdì 7 maggio la Questura di Pisa ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio per verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e anche per svolgere una mirata attività di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e spaccio.

In particolare le operazioni si svolte in piazza delle Vettovaglie e nelle strade limitrofe, nella zona della Stazione centrale e sul litorale. Complessivamente sono state identificate 54 persone, controllati 17 esercizi commerciali e 26 veicoli: notificate 3 sanzioni al Codice della Strada.