Centro storico: nessuna irregolarità nei controlli antiCovid

Nella serata di venerdì 11 marzo si sono svolti in centro i consueti servizi di controllo del territorio congiunti tra le Forze di Polizia e coordinati dalla Questura, in aggiunta alle ordinarie pattuglie già presenti sul territorio, per verificare la corretta osservanza da parte degli esercizi commerciali e dei clienti delle norme antiCovid e prevenire e reprimere tutte le condotte della 'mala movida'. Nel corso del servizio sono state identificate 57 persone e controllati 10

esercizi commerciali, senza rilevare criticità di sorta.