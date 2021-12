Week end di controlli in centro storico: sanzionato un locale, segnalati tre ragazzi

Nel week end compreso tra venerdì 3 e domenica 5 dicembre le forze dell'ordine hanno messo in atto controlli più stringenti in centro storico e in tutte le zone del territorio pisano, come indicato dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Il servizio ha visto la partecipazione di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale e Polizia Municipale sotto il coordinamento della Questura.

Il bilancio complessivo è di: 169 persone controllate, 22 veicoli controllati, 23 esercizi commerciali monitorati. Più nello specifico, la Stradale ha elevato una contravvenzione al Codice stradale ad un veicolo e sottoposto tre guidatori al controllo dell'etilometro, tutti con esito negativo. Un negozio invece è stato sanzionato dalla Municipale per vendita di alcolici da asporto oltre l'orario consentito. Infine le Unità cinofile della Polizia Municipale hanno permesso di segnalare 3 ragazzi pisani come assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura. Dai controlli, i tre sono stati trovati in possesso di 10 grammi di hashish.