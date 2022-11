Controlli in centro: tre persone denunciate

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nel territorio, i carabinieri hanno denunciato due persone per ricettazione e una persona per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa. Nello specifico, i militari hanno denunciato due stranieri che, controllati in centro, sono stati trovati in possesso di un monopattino elettrico che, a seguito di verifiche, è risultato essere provento di furto effettuato nei giorni precedenti. Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario. Inoltre, sempre in centro, i carabinieri hanno denunciato una persona che è risultata inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Pisa per tre anni, provvedimento che era stato notificato nel mese di aprile 2021.