Eccessi nei comportamenti che hanno portato a più lamentele, fino a che, lo scorso 10 maggio, la bravata non ha superato il limite di sopportazione. In quella data si è verificato infatti l'episodio dello spray al peperoncino spruzzato nel locale, con persone e lavoratori intossicati. Lo scorso venerdì, 24 maggio, è arrivata l'operazione delle forze dell'ordine, con Polizia e Polizia Locale, che hanno effettuato un controllo congiunto nella galleria del Cineplex dove era segnalata la presenza del folto gruppo di ragazzi. Il contesto del 'branco' è stato ritenuto come il contesto sfruttato per perpetrare danneggiamenti, importunamenti di persone (clienti ed esercenti) e sbeffeggiamenti contro l'unica guardia giurata di vigilanza.

Così gli agenti, dopo essersi posizionati per precludere ogni via di fuga, ha fermato e sottoposto a identificazione una trentina di ragazzi e ragazze, di età tra i 14 e 19 anni, in maggioranza di nazionalità albanese, senegalese e marocchina. Diversi minorenni sono stati affidati ai genitori che erano ignari di come si comportassero i figli e del fatto che avessero costituito un gruppo così numeroso che si dedicava a simili azioni. Nel gruppo erano presenti anche 7 ragazze minorenni di cui una di esse, una ragazza straniera di 15 anni, è stata affidata ai genitori fatti convenire in loco perché sprovvista di documenti.

Al termine del controllo sono stati denunciati due minori e un maggiorenne, tutti di nazionalità senegalese perché non in regola con la normativa sul soggiorno in Italia. Sono in corso accertamenti per verificare la posizione di ogni singolo ragazzo identificato per verificare la possibilità di applicare misure di prevenzione personale e specifiche.