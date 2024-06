Sorprese con cocaina in auto: segnalate cinque persone

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nelle principali arterie del centro cittadino, hanno segnalato alla Prefettura cinque persone sorprese in possesso di sostanza stupefacente in modica quantità, per complessivi sette grammi di cocaina.

La droga è stata rinvenuta nelle rispettive auto ed è scattata, inoltre, per due persone che erano alla guida, anche la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.



Infine, nell’ambito degli ulteriori controlli, sono state identificate quasi 130 persone e controllati circa 90 veicoli, oltre ad essere contestate sanzioni al codice della strada per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.