Controlli contro il commercio abusivo in zona duomo e lungo l'asse pedonale: sequestri e sanzioni

Nella giornata di giovedì 26 gennaio un'aliquota di agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale di Pisa ha effettuato un'attività straordinaria di controlli di polizia amministrativa e polizia giudiziaria che ha portato a due ingenti sequestri nei confronti di venditori abusivi in Largo Cocco Griffi, via Cardinale Maffi e via Santa Maria. Due soggetti extracomunitari sono stati scoperti esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatori in via Andrea Pisano. Sono state sequestrate 25 borse di note marche griffate e 32 collane, spiccata a tale proposito una sanzione di 5mila euro.

I controlli si sono poi spostati su via Andrea Pisano, dove gli operatori hanno sorpreso nuovamente due parcheggiatori abusivi: altra sanzione, che può arrivare fino a 3096 euro. In caso di recidiva, i medesimi saranno anche denunciati all'autorità giudiziaria. Oltre alla multa, i due uomini hanno ricevuto un'ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona del Duomo, interessata da particolari normative di tutela del decoro e della sicurezza urbana. L'inottemperanza di quest'ordine comporterà l'applicazione di una sanzione fino a 900 euro, oltre il Daspo urbano da parte della Questura, che, se violato, comporta altra denuncia penale.

L'impegnativa mattinata è stata caratterizzata anche dalla consueta attività preventiva nei confronti dei reati predatori nella zona di Corso Italia. La Polizia Municipale ringrazia tutte le attività che in questi giorni si sono rivolte al Nucleo, i cui operatori continuano a raccogliere eventuali segnalazioni, a identificare ormai diversi soggetti che si dedicano a queste attivite illecita e a proseguire nelle indagini per poter chiedere adeguate misure all'autorità giudiziaria.