Controlli ai 'Compro oro': sanzionati 4 esercizi non in regola con le norme antiriciclaggio

Il Comando Provinciale di Pisa ha intensificato i controlli presso i 'Compro Oro' presenti nella provincia, per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.

Sono molti i soggetti in difficoltà che, ricorda la Guardia di Finanza, talvolta sono costretti a vendere oggetti preziosi d’oro di famiglia, per far fronte alle ordinarie esigenze di vita. Inoltre, non raramente accade invece che malviventi tentino di 'monetizzare' il provento di furti, cedendo la refurtiva alle predette attività economiche. A fronte del controllo di numerosi esercizi, 4 sono risultati non in regola con le norme antiriciclaggio. L’attività di controllo ha riguardato gli obblighi e l’adeguata verifica della clientela, cui sono soggetti gli operatori professionali in oro.

In particolare, un esercizio commerciale di Pisa è stato sanzionato amministrativamente per non aver compilato correttamente le schede di catalogazione dei preziosi ricevuti, con la necessaria chiarezza e completezza. Presso un altro esercizio commerciale di Pisa è stato accertato che sulle schede relative alle operazioni di compro oro di importo pari o superiore a 500 euro, effettuate a mezzo bonifico bancario, non risultavano indicati gli estremi identificativi dei bonifici, né dei conti correnti utilizzati.

In un altro caso, un esercizio commerciale di Cascina si è reso responsabile, secondo gli inquirenti, dell’inosservanza plurima degli obblighi di conservazione, in quanto nella redazione delle apposite schede ha omesso di indicare gli estremi del mezzo di pagamento utilizzato e dell’inosservanza degli obblighi di identificazione: avrebbe in sostanza mancato di acquisire copia, in formato cartaceo o elettronico, del documento di riconoscimento del cliente al momento dell'acquisto del bene, quindi in violazione agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

A tutte le attività commerciali risultate non in regola sono state inoltre comminate sanzioni amministrative che vanno, a seconda dei casi, da un minimo di mille euro ad un massimo di 20mila.