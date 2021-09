Calci, un nuovo strumento per la sicurezza: controlli congiunti nelle ore serali

Si è svolto nello scorso fine settimana a Calci il primo servizio di pattugliamento congiunto, in orario serale, effettuato dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri della stazione locale. Controlli che si sono avvalsi anche dell’utilizzo dell’etilometro - acquistato lo scorso anno dall'amministrazione comunale di Calci per scongiurare conseguenze anche fatali provocate dalla guida in stato di ebbrezza e normalmente già in uso per rilievi post incidente e altri servizio di controllo - in dotazione della Municipale per innalzare ulteriormente l'attenzione anche contro il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

Numerose le auto fermate dalla pattuglia congiunta di Polizia Municipale e Carabinieri per le verifiche. Tutti i conducenti dei veicoli hanno superato la prova dell'etilometro e, pertanto, nessuna sanzione è stata elevata.

“Troppo spesso in politica 'sicurezza' si declina solo in un senso, e, invece, lavorare per la sicurezza dei cittadini significa impegnarsi anche in tema di sicurezza stradale, sicurezza sociale e molte altre sfaccettature. Ringrazio il Comando provinciale dei Carabinieri, il maresciallo dei Carabinieri di Calci e il comandante della nostra Municipale e, attraverso loro, gli agenti coinvolti per il lavoro che hanno fatto e che faranno a tutela della nostra comunità - afferma il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della Giunta comunale - poter realizzare in alcune circostanze anche pattuglie congiunte estendendone anche l'attività e l'orario era un obiettivo preciso della nostra amministrazione. E questo è avvenuto sia per controlli sul rispetto delle norme anti-Covid e, adesso, ha preso il via anche con questa nuova attività di vigilanza. Avere infatti un’ulteriore e periodica forma di controllo in orario serale e in giorni diversificati è certamente un deterrente e rappresenta anche uno strumento che va a potenziare la percezione di sicurezza sul nostro territorio a vantaggio di tutta la comunità. Raccomandiamo a tutti la massima attenzione alla guida: guidare quando non si è lucidi, distrarsi col cellulare o non rispettare, ad esempio, i limiti di velocità o gli stop espone noi stessi e gli altri a grandi rischi. Basta un attimo per ritrovarsi a situazione dolorose, pensiamoci e rispettiamo il codice della strada”.