Controlli anti-Covid in centro a Pisa: denunciato un inottemperante al Daspo Urbano

Nella serata di ieri, 29 ottobre, si sono svolti in centro a Pisa servizi straordinari congiunti di controllo del territorio, predisposti per vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel corso delle operazioni sono state identificate 44 persone e controllati 19 esercizi commerciali.

Di rilievo la denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti di un 40enne di origine nordafricana, poiché inottemperante alla misura di prevenzione del Daspo Urbano, emessa nei suoi confronti dal Questore di Pisa, che gli inibisce l’ accesso all’area urbana denominata Pisa Sud per 1 anno. L’ inottemperanza al provvedimento gli è costata una denuncia e la possibilità di reiterare il provvedimento inibitorio alla scadenza.