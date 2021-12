Clienti senza Green Pass e personale senza mascherina: nei guai due ristoranti

Controlli sul rispetto della normativa anti-Covid negli esercizi pubblici da parte della Polizia di Stato del Commissariato di Pontedera e della Polizia locale.



In una frazione cittadina in un ristorante sono stati sanzionati due clienti senza Green Pass e il titolare del locale per omesso controllo.In un ristorante vicino Pontedera invece il titolare e un cameriere sono stati sorpresi senza mascherina e sono stati così multati, mentre il ristorante dovrà rimanere chiuso per 3 giorni.