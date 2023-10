Senza aver mai preso la patente continua a guidare il motorino già sequestrato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, hanno segnalato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria quattro persone.

Nel capoluogo, i Carabinieri hanno denunciato una persona per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, controllata nelle adiacenze della stazione ferroviaria e risultata gravata dalla citata misura di prevenzione in corso di validità. Sempre in città, una seconda persona è stata denunciata per reiterata guida senza patente, poiché mai conseguita: è stata trovata sull’Aurelia alla guida di un motociclo senza la relativa copertura assicurativa, mezzo già sottoposto a sequestro amministrativo.

Ancora a Pisa, una terza persona è stata denunciata per interruzione di un servizio pubblico e ubriachezza; nello specifico ha litigato con altre persone a bordo di un bus di linea, tanto che l’autista dell’autobus era stato costretto ad interrompere la corsa e a chiamare i Carabinieri, che hanno verificato come il soggetto era in effettivamente in stato di ebbrezza alcolica.

Infine nell’hinterland, i militari hanno deferito una quarta persona per guida in stato di ebbrezza; il conducente dell’autovettura, sottoposto al controllo mediante etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a quasi 3 volte il limite consentito dalla Legge. Patente guida ritirata e veicolo affidato ad altra persona.