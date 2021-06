Controlli alla Stazione e in centro storico: 5 denunce e 2 fogli di via obbligatori

Giornata di controlli per la Questura di Pisa, che giovedì 24 giugno si è concentrata principalmente nell'asse del centro storico che da piazza Dante, attraverso piazza delle Vettovaglie, conduce fino a piazza Vittorio Emanuele e alla Stazione centrale. Complessivamente sono state identificate 75 persone e sono stati controllati 13 veicoli. Un cittadino albanese di 42 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e anche la misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Pisa irrogatagli nel 2018, è stato denunciato per il reato di porto d'armi o oggetti atti ad offendere. Dall'ispezione della sua auto fermata a un posto di controllo in via Fiorentina è stato rinvenuto uno sfollagente di 31 centimetri, che è stato sequestrato.

Un'altra denuncia è stata destinata a una pontederese 21enne, che al momento del controllo in piazza Vittorio Emanuele si è scagliata contro i componenti di una pattuglia della Questura, oltraggiandoli e sputando al loro indirizzo. E' stata denunciata per minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Altre due denunce per un 24enne di Livorno ed un tunisino 37enne residente in provincia di Livorno: controllati nella galleria di viale Gramsci, erano destinatari della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e divieto di rientro a Pisa, irrogati loro dal questore di Pisa all'inizio del 2021 a causa dei loro molteplici precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Un pisano 46enne inoltre è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Pisa perché trovato in possesso di 1 grammo di cocaina per uso personale, appena acquistata nei vicoli a ridosso delle Vettovaglie. Infine la Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha emesso due ulteriori misure di

prevenzione. Un foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Pisa per due anni a carico di un 25enne residente nel pistoiese, su proposta dei colleghi della Polizia Ferroviaria, autore di continue molestie relative alla pratica dell’elemosina a danno dei viaggiatori in transito nella Stazione centrale. Un secondo foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Pisa per un anno a carico di un fiorentino 47enne, sorpreso da una pattuglia della Squadra volanti a urinare su un muro in piazza Dante.