Controlli dei carabinieri: tre uomini denunciati tra Pisa e Vecchiano

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato una persona per porto di armi o oggetti atti ad offendere, una persona per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pisa e una persona per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Nello specifico, i militari hanno denunciato la prima persona che, controllata nel centro cittadino, è stata sorpresa in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 15 centimetri. Sempre nel centro cittadino, i carabinieri hanno denunciato un’altra persona, poiché inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Pisa per anni tre. Infine, i militari hanno proceduto alla denuncia di un cittadino straniero che, controllato a Vecchiano, è risultato irregolare sul territorio italiano.