Ruba oltre 200 euro di alimenti e bevande in un supermercato: fermato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagni di Pisa, durante un servizio di pattugliamento in centro, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato un soggetto per furto in un supermercato. L'uomo, individuato ed identificato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato accusato di aver sottratto vari beni alimentari e bevande alcoliche per un valore complessivo di 200 euro.

Una seconda persona, controllata in una via cittadina dal personale della Stazione di Marina di Pisa, è stata sorpresa con una pistola ad aria compressa con canna in polimero e priva di tappo rosso. Il soggetto è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.