Controlli in centro e sul litorale: segnalato un uomo per possesso di droga

Consueta serata, venerdì 13 maggio, di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine che hanno pattugliato il centro storico e il litorale. Gli agenti in servizio si sono concentrati in particolare sull'identificazione di soggetti irregolari, prevenzione di reati di microcriminalità, contrasto dello spaccio di droga, vendita abusiva di alcolici. Nel corso del servizio sono state identificate 22 persone e controllati 10 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Una pattuglia della Polizia, in via Colombo, ha sottoposto a sequestro un motociclo perché privo di copertura assicurativa, mentre una pattuglia dei Carabinieri ha proceduto al controllo di un cittadino straniero notato sotto i portici di via Gramsci che, all'arrivo dei militari aveva cercato di allontanarsi. Il soggetto, un uomo di origini tunisine di 22 anni, trovato in possesso di hashish, è stato accompagnato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri e segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente.