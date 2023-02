Controlli dei Carabinieri: due persone denunciate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nel corso di un servizio di controllo del territorio dedicato all’accertamento del rispetto delle corrette condotte di guida su strada e alla prevenzione e repressione dei reati, hanno fermato il conducente di un veicolo, che rifiutava di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari, volti ad evidenziare eventuale assunzione di sostanze da abuso e, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa.



Inoltre i Carabinieri hanno segnalato una persona straniera per ingresso e soggiorno illegale nello stato italiano; in particolare, la persona, priva di

documenti al momento del controllo, risultava irregolare sul territorio nazionale.