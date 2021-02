Toscana zona arancione, quasi 200 persone controllate: tre sanzioni

La Polizia ha effettuato controlli in città e sul litorale per verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid

Ieri, domenica 14 febbraio, nel primo giorno della Toscana in zona arancione, con l'obbligo dunque per i cittadini di rimanere all'interno del territorio del proprio Comune, sono scattati i controlli a Pisa e sul litorale da parte della Polizia di Stato per vigilare appunto sull’osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Durante tutta la giornata sono state controllate complessivamente 198 persone di cui 3 sanzionate.