Controlli presso ditte edili a Pontedera: multe e due attività sospese

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo volti ad assicurare l’osservanza della normativa sul lavoro e la sicurezza svolti nel territorio di competenza, hanno segnalato due persone. Sono uno il titolare di una società edile ed uno il titolare di una ditta edile: il primo è stato deferito per la mancata redazione del piano operativo di sicurezza; il secondo per non avere fissato le tavole costituenti l’impalcato. Nel medesimo contesto, è stato adottato un provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale nei confronti della società ed elevate ammende per oltre 2.500 euro.