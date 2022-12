Scoperto alla guida con la cocaina in tasca: patente ritirata e denuncia

Nella giornata di martedì 20 dicembre, dal pomeriggio fino alla serata, la Questura di Pisa ha effettuato, con l’ausilio di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e di una pattuglia della municipale, un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti. Il dispositivo si è concentrato in particolare nell'area della stazione Centrale e zone limitrofe.

Nel corso del servizio, in viale Gramsci, una pattuglia della polizia ha sottoposto a controllo tre soggetti, due dei quali con precedenti. Uno di questi, identificato per un 25enne pisano, nella banca dati delle forze dell'ordine è risultato destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale, emessa nei suoi confronti dal questore a causa dei numerosi precedenti nonostante la giovane età e dunque della sua pericolosità sociale. Con l’avviso, il questore intima ai malviventi di cambiare condotta di vita, pena la proposta di misure di prevenzione maggiormente afflittive come ad esempio la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il fatto di trovarsi in compagnia di pregiudicati è stato segnalato dalla pattuglia alla Sezione Misure di Prevenzione della Questura, per una eventuale e più incisiva rimodulazione del provvedimento a carico del medesimo.

Sempre nel corso del servizio un altro equipaggio della polizia, all'altezza della rotatoria di piazza Caduti di Cefalonia, ha proceduto al controllo di un'auto con due persone a bordo: il conducente cittadino romeno 31enne e un cittadino albanese coetaneo. I due hanno palesato da subito un atteggiamento sospetto, pertanto sono stati sottoposti a perquisizione personale estesa al veicolo, con esito negativo per il passeggero e positivo per il conducente, che è stato trovato in possesso di 2 involucri in cellophane con all'interno cocaina dal peso di 3 grammi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e al 31enne è stata contestata la violazione amministrativa per la detenzione di stupefacenti per uso personale, con ritiro immediato della patente di guida. Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate 32 persone e controllati 16 veicoli.