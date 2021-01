Controlli anti-droga alla stazione: 4 viaggiatori sorpresi in possesso di stupefacente

Controlli anti-droga intensificati in zona stazione a Pisa da parte della Guardia di Finanza. Nella serata del 27 gennaio le Fiamme Gialle, con il sostegno delle unità cinofile antidroga, sulla base di una preventiva attività di selezione dei treni in arrivo e della presenza di personaggi già noti perché dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato e sottoposto a controllo circa 50 persone.

Il continuo andirivieni non ha ingannato il potente fiuto dei cani antidroga delle Fiamme Gialle, che hanno segnalato la presenza di stupefacenti su 4 viaggiatori. Le successive operazioni di ispezione hanno infatti consentito il rinvenimento all’interno di effetti personali (zaini, portafogli e borse) di varia tipologia di sostanza stupefacente (hashish, cocaina ed eroina). In totale sono stati sequestrati circa 10 grammi di droga e segnalati 4 italiani alla Prefettura di Pisa per detenzione ad uso personale.