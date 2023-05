Controlli sulle strade: due guidatori denunciati e patenti ritirate

Prosegue l'attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Pisa finalizzata, in particolare, al contrasto delle condotte di guida non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada. Nello specifico, nella periferia cittadina i militari hanno sottoposto a controllo un conducente che, fermato alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sanitari volti ad accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. L'uomo perciò è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa. La patente di guida è stata ritirata e la vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

In un’altra circostanza, i Carabinieri hanno denunciato un secondo conducente per guida in stato di ebrezza. I militari hanno sottoposto a controllo la persona, avvalendosi dell’etilometro, riscontrando un tasso alcolemico pari a 2,73 g/l, ben oltre il limite consentito. Nei suoi confronti è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria locale. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.