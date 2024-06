In un comune del comprensorio della Compagnia di Pisa, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, nell’ambito dei più generali servizi di controllo in materia di sicurezza alimentare, hanno segnalato alle autorità sanitaria ed amministrativa un titolare di cariche di un’attività di ristorazione. Nello specifico, è stato contestato il mantenimento in pessime condizioni igienico sanitarie del locale cucina, per sporco pregresso, unto, incrostazioni e residui di lavorazioni sulle attrezzature, esfoliazione, distacco di intonaco alle pareti e soffitto, nonché assenza di acqua calda a servizio di tutta l’attività di ristorazione. Nella circostanza, è scattata l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione.

Nell’ambito del medesimo servizio, in un’altra località del circondario, è sstato ispezionato un altro ristorante, con conseguente segnalazione alle autorità amministrativa e sanitaria, in merito al mantenimento del locale cucina in pessime condizioni igienico sanitarie, per sporco pregresso, unto, incrostazioni, residui di lavorazione sulle attrezzature, esfoliazione e distacco di intonaco su pareti e soffitto e mancanza di acqua calda nel servizio igienico in uso al personale e ai clienti. Anche in questo caso ne è derivata l’immediata sospensione del locale. Elevate complessivamente inoltre sanzioni pari a 2000 euro.