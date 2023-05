Controlli a Pisa e provincia: due uomini denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno denunciato in stato di libertà una persona per detenzione di metadone e un’altra per violazione al Codice della Strada. A Pisa i militari, nei pressi della stazione, hanno controllato una persona sorpresa in possesso di un’ingente quantità di metadone, insieme ad alcuni oggetti per lo scasso vietati dalla legge. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Pisa.

Nel territorio della Compagnia di Pontedera i Carabinieri, a conclusione di una breve indagine, hanno denunciato una persona per guida sotto l’influenza

di alcool (tasso alcolemico di 1,49 gr/l), a seguito di un sinistro stradale. Il veicolo sul quale viaggiava è fuoriuscita dalla sede stradale e si è ribaltata più volte in un campo adiacente.