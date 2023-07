I Carabinieri di Pontedera hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino albanese, già arrestato in Valdera nel 2020 insieme ad altri, per la flagrante detenzione di un ingente quantitativo di cocaina e per il possesso di una pistola clandestina. L’uomo dovrà scontare in carcere una pena detentiva di 3 anni, 11 mesi e 28 giorni, come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Pisa che ha incaricato i militari di rintracciarlo e condurlo presso la Casa Circondariale 'Don Bosco' di Pisa.

I Carabinieri di Pisa hanno invece sorpreso un giovane conducente alla guida della propria automobile con un tasso di alcool superiore al doppio del limite consentito dalla legge. Sottoposto al test con etilometro, gli è stato riscontrato un tasso di alcol pari a 1,12 g/l. e, tenuto conto che per i neopatentati, durante i primi tre anni dal conseguimento della patente, il limite alcolemico deve essere pari a zero, gli è stata ritirata anche la patente di guida.

I militari hanno controllato anche un cittadino straniero che si aggirava in centro in evidente stato di ebbrezza, infastidendo i passanti. L’uomo, che ha rifiutato di fornire i propri dati ai Carabinieri, al termine degli accertamenti è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Infine è stato denunciato un altro cittadino straniero, risultato destinatario di un ordine finalizzato a lasciare il territorio nazionale, poiché inottemperante a tale provvedimento. L’uomo, al termine delle procedure di espulsione dall’Italia, in ottemperanza ai provvedimenti di sabato 15 luglio del Prefetto e del Questore di Pids, lascerà a brevissimo la città e verrà accompagnato in un Centro di Permanenza Rimpatri del Paese.