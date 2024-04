Controlli in centro: divieti di accesso ai locali pubblici per due persone

Alcuni giorni fa gli agenti della Squadra mobile della Questura di Pisa hanno sorpreso degli uomini intenti a spacciare droga in un bar situato nella zona della stazione. Al termine dei controlli successivi al fermo di questi individui, il questore ha emesso nei confronti di un cittadino tunisino il provvedimento di divieto di accesso per 12 mesi a quell’esercizio commerciale. Tale misura, la cui violazione è punita con la reclusione fino a 2 anni, rientra tra le misure di prevenzione introdotte negli ultimi anni proprio per contrastare alcuni tipi di reati, tra cui la cessione di sostanza stupefacente, commessi in prossimità di locali pubblici.

Inoltre, nei confronti di un uomo italiano pluripregiudicato (denunciato in più circostanze per condotte violente commesse in alcuni bar cittadini) il questore ha emesso il provvedimento di divieto di accesso a 5 esercizi commerciali del centro per una durata di 2 anni. Tale misura di prevenzione, volta a contrastare condotte che mettano in pericolo la sicurezza pubblica, prevede una sanzione, in caso di violazione, con una pena che può arrivare anche a 3 anni di reclusione.