Ferragosto di super-lavoro per le forze dell'ordine: controllate oltre 1200 persone

Controlli intensificati dalla sera di venerdì e per tutto il ponte di Ferragosto. L'attenzione delle forze dell'ordine è stata rivolta non solo alla città di Pisa ma anche al litorale pisano, meta di un notevole afflusso di turisti e cittadini. Con apposita ordinanza del questore e su indicazione del prefetto, sono state incrementate le pattuglie su tutti i turni di servizio, soprattutto di sera e di notte, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, per controllare la movida notturna.



In tutta la provincia le pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale dei vari Comuni, con l'ausilio della Capitaneria di Porto, hanno effettuato un capillare controllo del territorio.

Nell'ambito di tali servizi sono stati controllati 1298 persone, 39 veicoli e sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della Strada.



Numerosi sono stati gli interventi effettuati sulla spiaggia per allontanare e sensibilizzare sui rischi degli assembramenti coloro che erano intenzionati a trascorrervi la notte.

Nell'ambito dei controlli ai locali ricettivi le Volanti hanno arrestato 2 persone colpite da ordine di esecuzione per la carcerazione per reati contro il patrimonio e tratto in arresto provvisorio per l'estradizione una terza persona di origini armene condannata alla pena di 12 anni di reclusione per corruzione.

