Sicurezza a Ferragosto: controllati 81 veicoli, 9 negozi e 2 campeggi

Controlli rafforzati del territorio in occasione del giornata di Ferragosto. Le forze dell'ordine, coordinate da un funzionario della Questura, hanno controllato sia il centro città che il litorale, da Vecchiano fino a Calambrone, con l’obiettivo di assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive adottate dal Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevenire le attività illecite connesse alla notevole affluenza di turisti in occasione della ricorrenza della festa clou dell'estate.

In totale sono stati controllati 81 veicoli, 9 esercizi commerciali e 2 campeggi.