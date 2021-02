Controlli della Finanza a Vecchiano: due persone segnalate per possesso di droga

Nell’ambito del dispositivo di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e di rispetto dei D.P.C.M. governativi, le Fiamme Gialle, anche alla luce di quanto disposto nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,

La Guardia di Finanzia di Pisa, come indicato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha intensificato i controlli nei pressi del Comune di Vecchiano, al fine di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e assicurare il rispetto delle norme anti-Covid. Sono stati effettuati dai militari diversi i presìdi su strada, con il supporto delle unità cinofile, sia nel capoluogo che nelle frazioni di Migliarino Pisano e Filettole. In tutto sono 44 i soggetti identificati, in varie fasce orarie: due di essi sono stati segnalati alla locale Prefettura per il possesso ad uso personale di sostanza stupefacente.