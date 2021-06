Controlli delle Fiamme Gialle in zona stazione: 'fiutata' una persona in possesso di stupefacenti

Controlli mirati contro lo spaccio di droga e per il rispetto della normativa anti-Covid da parte della Guardia di Finanza di Pisa in zona stazione.



I Baschi Verdi e le unità cinofile antidroga hanno controllato molte persone, in corrispondenza dei sottopassaggi ferroviari, in arrivo e partenza dai convogli, agli ingressi della stazione e nella piazza, così come autovetture nelle vicine strade di accesso.Anche stavolta, il fiuto dei cani antidroga ha consentito di segnalare una personaper un totale di circa 4 grammi. E' scattata così la segnalazione alla Prefettura per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.