Servizi anti-droga intensificati in zona stazione: le Fiamme Gialle controllano oltre 30 persone

Controlli intensificati da parte della Guardia di Finanza di Pisa nella zona della stazione ferroviaria contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, così come stabilito nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, ancora una volta è stato determinante l’impiego dei cani antidroga, il cui infallibile fiuto ha consentito di individuare le persone che detenevano stupefacenti, successivamente identificati in droghe leggere.

Nel corso delle attività di servizio i finanzieri, unitamente alle unità cinofile della Compagnia di Pisa, hanno identificato oltre 30 persone e controllati decine di automezzi, sequestrato 3 grammi di hashish, 1 flaconcino da 9 grammi di metadone e 2 spinelli confezionati.

Due persone sono state segnalate alla Prefettura di Pisa per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti ed una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica per l'inosservanza agli obblighi di allontanamento dal comune di residenza.