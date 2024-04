Guida in stato di ebbrezza e droga a bordo delle auto: raffica di denunce e segnalazioni

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del fine settimana, messo in atto nelle principali zone di spaccio dei comuni di Riparbella e Guardistallo, hanno segnalato quattro persone per guida sotto l’influenza di alcool ed una per guida con patente già

revocata. Sono state inoltre segnalate alla Prefettura dieci persone che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente: complessivamente 15 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish.

Lo stupefacente rinvenuto era ben occultato all’interno delle auto o sulle persone oggetto del controllo: per tre conducenti è scattata anche la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.



In totale durante i controlli sono stati identificati 50 persone e 38 mezzi e sequestrati, in via amministrativa, tre veicoli per mancanza di copertura obbligatoria RCA.