Controlli sulle strade: due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo, i carabinieri hanno denunciato una persona per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta ad abuso di alcool e, inoltre, per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti volti ad evidenziare l’eventuale assunzione di stupefacenti e un’altra persona per guida in stato di ebrezza alcolica.

Nello specifico, i militari hanno denunciato un guidatore che, controllato, è risultato positivo al test con tasso alcolico di 1,71 g/l.; lo stesso soggetto, inoltre, al momento del controllo, è stato anche sorpreso in possesso di una dose di cocaina. Inoltre, nel corso del servizio, i militari hanno denunciato un'altra persona, risultata anch’essa positiva al test, con tasso alcolico di 2,51g/l. Ad entrambe è stata ritirata la patente di guida.